Магдебург, Германия, 20 декабря, 2024, 22:52 — ИА Регнум. Территорию ярмарки в немецком городе Магдебурге после наезда автомобилей на посетителей закрыли. На месте ведутся поиски взрывчатых веществ, сообщила 20 декабря газета Bild со ссылкой на источники.

DÃ¶rthe Hein/Global Look Press

«Полиция обыскивает оцепленную территорию рождественского рынка на предмет взрывчатки», — уточнили в публикации.

По информации телеканала NTV, в толпу людей на рождественской ярмарке в Магдебурге въехал один автомобиль. Портал T-online утверждает, что в наезде принимали участие две машины. В материале портала говорится, что в результате инцидента погибли 11 человек, 60 числятся пострадавшими.

Как сообщало ИА Регнум, наезд автомобиля в толпу людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге попал на видео. Очевидцы отметили, что машина целенаправленно двигалась в сторону посетителей рынка. Инцидент произошёл вечером 20 декабря. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Власти назвали произошедшее терактом.

В декабре 2016 года грузовик на полной скорости совершил наезд на посетителей рождественской ярмарки в Берлине. Тогда погибли 12 человек. Организатором и исполнителем теракта был назван тунисец Анис Амри, который позднее был застрелен при задержании в Италии.