Территорию ярмарки в Магдебурге обыскивают на наличие взрывчатки
Территорию рождественской ярмарки в Магдебурге обыскивают на наличие взрывчатки
Магдебург, Германия, 20 декабря, 2024, 22:52 — ИА Регнум. Территорию ярмарки в немецком городе Магдебурге после наезда автомобилей на посетителей закрыли. На месте ведутся поиски взрывчатых веществ, сообщила 20 декабря газета Bild со ссылкой на источники.
«Полиция обыскивает оцепленную территорию рождественского рынка на предмет взрывчатки», — уточнили в публикации.
По информации телеканала NTV, в толпу людей на рождественской ярмарке в Магдебурге въехал один автомобиль. Портал T-online утверждает, что в наезде принимали участие две машины. В материале портала говорится, что в результате инцидента погибли 11 человек, 60 числятся пострадавшими.
Как сообщало ИА Регнум, наезд автомобиля в толпу людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге попал на видео. Очевидцы отметили, что машина целенаправленно двигалась в сторону посетителей рынка. Инцидент произошёл вечером 20 декабря. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Власти назвали произошедшее терактом.
В декабре 2016 года грузовик на полной скорости совершил наезд на посетителей рождественской ярмарки в Берлине. Тогда погибли 12 человек. Организатором и исполнителем теракта был назван тунисец Анис Амри, который позднее был застрелен при задержании в Италии.