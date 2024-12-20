Магдебург, Германия, 20 декабря, 2024, 22:33 — ИА Регнум. Два автомобиля на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге въехали в толпу. О происшествии сообщил новостной портал T-online.

DÃ¶rthe Hein/Global Look Press

По информации издания, водители намеренно направили машины в толпу людей на рождественской ярмарке. Предварительно известно об 11 погибших, 60 человек получили травмы. Водителей оперативно задержали.

Обстоятельства происшествия пока неясны. Изначально СМИ писали аб одном автомобиле.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря был задержан подозреваемый в подготовке крупного теракта, который планировалось провести накануне Рождества в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере ФРГ.

В городе Эльмсхорн задержали 17-летнего юношу. По предварительным данным, он планировал въехать на грузовике в толпу на предрождественской ярмарке. Он закупил ингредиенты, которые используют для приготовления взрывных устройств. Предполагается, что подозреваемый наметил целью для атаки консульские учреждения, он находился в контакте с радикальными исламистскими группировками в США, Марокко и Ираке.

Прокуратура проводит расследование по «подозрению в подготовке серьёзного акта насилия, угрожающего государству».

Правоохранительные органы Германии, вероятно, предотвратили возможный теракт в берлинском районе Нойкёльн. Патруль федеральной полиции заметил подозрительного мужчину на пригородном вокзале и решил проверить его. Заметив стражей порядка, мужчина оставил сумку и сбежал. Позднее правоохранители подтвердили, что в оставленной сумке была обнаружена взрывчатка.