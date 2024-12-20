Магдебург, Германия, 20 декабря, 2024, 23:21 — ИА Регнум. До 80 человек могли пострадать при наезде автомобиля на посетителей ярмарки в немецком городе Магдебурге. Об этом 20 декабря сообщил телеканал Welt со ссылкой на городские спасательные службы.

Heiko Rebsch/dpa/picture-alliance

Очевидцы утверждали, что водитель нарочно направил автомобиль в так называемую сказочную часть ярмарки, где было много семей с детьми.

Предположительно, речь идёт о теракте, заявил представитель правительства земли Саксония-Анхальт Маттиас Шуппе.

Как сообщало ИА Регнум, по информации телеканала NTV, в толпу людей на рождественской ярмарке в Магдебурге въехал один автомобиль. Портал T-online утверждает, что в наезде принимали участие две машины. В материале портала говорится, что в результате инцидента погибли 11 человек, 60 числятся пострадавшими.

Наезд автомобиля в толпу людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге попал на видео.