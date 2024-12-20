Магдебург, Германия, 20 декабря, 2024, 22:27 — ИА Регнум. В правительстве Саксонии-Анхальт наезд автомобиля на людей на рождественской ярмарке в Магдебурге назвали терактом. Об этом 20 декабря сообщила телерадиокомпания MDR со ссылкой на представителя регионального кабмина Маттиаса Шуппе.

DÃ¶rthe Hein/Global Look Press

Она отметила, что водитель направил автомобиль прямо на посетителей рынка. Власти обратились к людям с просьбой избегать посещения центра города.

По данным портала t-online, на месте происшествия погибли минимум 11 человек, пострадали около 60.

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля в Тель-Авиве автомобиль протаранил толпу протестующих. В результате происшествия пострадали три человека. Двое из них получили лёгкие травмы. Водитель автомобиля после этого продолжил движение. Его задержали через несколько минут после случившегося.

В декабре 2016 года грузовик на полной скорости совершил наезд на посетителей рождественской ярмарки в Берлине. Тогда погибли 12 человек. Организатором и исполнителем теракта был назван тунисец Анис Амри, который позднее был застрелен при задержании в Италии.