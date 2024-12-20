Москва, 20 декабря, 2024, 22:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 20 декабря в Кремле провёл встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Верхняя палата завершила осеннюю сессию.

Александр Казаков/ТАСС Президент России Владимир Путин и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Матвиенко доложила о результатах работы Совета Федерации в осеннюю сессию. Ранее она участвовала в заседании Госсовета, которое проходило в Георгиевском зале Московского Кремля.

Путин поздравил Матвиенко с наступающим новым годом и поблагодарил всех сенаторов за работу.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 19 декабря обсудил со спикером Госдумы Вячеславом Володиным итоги осенней сессии нижней палаты парламента. За время сессии Госдума рассмотрела 314 законопроектов и приняла 233 закона.

Володин рассказал, что 70% законов, принятых Госдумой в ходе осенней сессии, были поддержаны депутатами всех фракций.

Госдума в декабре приняла, в частности, законопроект о специальных рублёвых счетах для иноагентов, о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка, а также распространила статус ветерана на бойцов СВО из новых регионов.