Москва, 17 декабря, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Законопроект о введении специальных рублёвых счетов, куда будут поступать выплаты иноагентам, принят Госдумой на пленарном заседании 17 декабря сразу во втором и третьем чтениях.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Согласно поправкам к закону о контроле за деятельностью иноагентов, только на специальный рублёвый счёт, открытый в уполномоченном банке, могут поступать выплаты для них за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов.

На эти же счета будут поступать доходы иноагента, полученные в результате отчуждения или сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств, а также доходы от процентов по вкладам в банках и от долевого участия в организациях, в том числе в виде дивидендов.

На каждого иноагента может быть открыт только один спецсчёт. Распоряжаться деньгами с этого счёта иноагент сможет только после того, как с него снимут этот статус. Случаи, в которых допускается списание денег со спецсчёта, будет устанавливать правительство России.

После внесения лица в реестр тех, кто находится под иностранным влиянием, ему дадут 15 рабочих дней на открытие спецсчёта. Новые нормы начнут действовать с 1 марта 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, законопроект о рублёвых спецсчетах для иноагентов был внесён на рассмотрение нижней палаты парламента 14 ноября. В первом чтении Госдума приняла его 20 ноября, в декабре инициативу полностью поддержало правительство.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчёркивал, что инициатива направлена на недопущение того, чтобы лица, предавшие Россию, могли обогащаться за счёт её граждан и использовать против страны заработанные здесь же средства.