Москва, 11 декабря, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Госдума в третьем, финальном чтении 11 декабря приняла закон о запрете на зачисление в школы детей мигрантов без знания русского языка. Соответствующая пометка появилась в карточке законопроекта.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Документ предусматривает обязательное тестирование для детей мигрантов перед зачислением в школы. Порядок проведения проверки знаний устанавливается федеральным органом исполнительной власти, отвечающим за госполитику и нормативно-правовое регулирование в сфере общего образования.

Формат тестирования, его критерии оценки и минимальное количество баллов для успешного прохождения будет устанавливать федеральный орган исполнительной власти, контролирующий сферу образования. Детей, не прошедших тестирование, не допустят до освоения образовательных программ.

Закон вступит в силу с 1 апреля 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, правительство России 9 декабря поддержало с замечаниями законопроект, запрещающий принимать в школы не знающих русского языка детей мигрантов. Отмечалось, что документ нужно привести в соответствие с положениями международных договоров РФ, в частности, с соглашением стран СНГ о сотрудничестве в области образования.

Позднее в этот же день президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что ситуация с миграцией в РФ должна быть комфортной для россиян. Путин уточнил, что мигранты должны знать язык страны, в которой они намерены жить, работать и пользоваться социальными гарантиями.

В своей статье для ИА Регнум журналист Пётр Акопов отметил, что при реализации инициативы необходимо создавать специальные дошкольные языковые курсы, где и должна происходить подготовка к школе — обучение азам русского языка детей мигрантов. Кроме русского языка, там нужно обучать и основам отечественной бытовой культуры (укладу жизни), что даст хотя бы начальную адаптацию к школе, добавил он.