Москва, 19 декабря, 2024, 20:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в четверг, 19 декабря, обсудил со спикером Госдумы Вячеславом Володиным итоги осенней сессии нижней палаты парламента. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Рабочая встреча прошла в режиме видеосвязи. Путин поблагодарил депутатов за работу.

«Хочу вас поблагодарить — я видел, что работа идёт напряжённо. Госдума реагирует, причём живо реагирует, на требования времени, на то, что нам нужно в оперативном режиме», — заявил президент.

За время сессии Госдума рассмотрела 314 законопроектов и приняла 233 закона, проделав таким образом большую работу, сказал президент. Некоторые решения должны оставаться за парламентом, даже в той напряжённой ситуацией, которая сложилась сейчас, отметил Путин.

Володин в свою очередь рассказал, что 70% законов, принятых Госдумой в ходе осенней сессии, были поддержаны депутатами всех фракций.

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