Москва, 10 декабря, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании 10 декабря приняла закон, относящий к числу ветеранов боевых действий участников специальной военной операции, выполняющих задачи на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

Михаил Терещенко/ТАСС

Закон также относит к ветеранам боевых действий военнослужащих МЧС России, принимавших участие в период СВО в проведении работ по разминированию на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года.

Также ветеранами будут считаться люди, работавшие полгода или более в военно-гражданских администрациях Запорожской и Херсонской областей.

Указанным лицам будут предоставлены меры соцподдержки. Так, у них будет преимущественное право на путёвки в санатории и на приобретение садовых участков. Также они смогут использовать ежегодный отпуск в удобное для них время.

Как передавало ИА Регнум 19 ноября, экс-участники частных военных компаний (ЧВК) смогут получить статус ветерана спецоперации на основе показаний очевидцев. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Цивилёва. Она отметила, что представители оборонного ведомства совместно с сотрудниками нотариальной палаты разработали форму заявления очевидца. На основании таких свидетельств Минобороны будет принимать решения о выдаче удостоверений ветеранов боевых действий.

Также Цивилёва отметила, что участникам спецоперации, получившим инвалидность в ходе боевых действий, дополнительно выплатят 1 млн рублей. Выплаты повышены с 3 млн рублей до 4 млн рублей.

26 января президент России Владимир Путин подписал распоряжение о том, что участников СВО будут признавать ветеранами боевых действий на основании документов о награждении или ранении независимо от наличия контракта.