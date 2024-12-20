Москва, 20 декабря, 2024, 22:46 — ИА Регнум. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским моментально отправит вернувшихся из Финляндии украинских беженцев на фронт, если власти примут решение об их депортации. Об этом заявила 20 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

«Фантастическая подлость. Ведь в Хельсинки не могут не понимать, что депортированных на Украину Зеленский тут же будет отправлять в могилы», — написала российский дипломат.

В Финляндии пояснили, что на Украине есть не затронутые конфликтом регионы, куда могут вернуться беженцы.

Решение о выдворении принимает миграционная служба, но его исполнение лежит на полиции и погранохране. С 2022 года полиция не выдворяла украинских беженцев. По словам инспектора полиции Янне Лепсу, запрет на выдворение сейчас пересматривается.

Как сообщало ИА Регнум, в Финляндии могут принять решение о выдворении украинских беженцев, информировало финское агентство STT 20 декабря.

В 2024 году было принято три решения по выдворению украинцев, и одно из них было связано с совершением преступления.

27 октября немецкое издание Bild написало, что с начала 2024 года Германия отказала во въезде почти 6 тыс. украинцам. В конце июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что украинцев, живущих в Европейском союзе, нужно вынудить вернуться к себе в страну. В сентябре он призвал ЕС остановить выплату пособия украинским беженцам.

Мария Захарова 18 июля предупреждала, что западные страны скоро начнут депортировать украинских беженцев на фронт, потому что у НАТО нет других способов пополнить ряды ВСУ.