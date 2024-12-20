Хельсинки, 20 декабря, 2024, 13:53 — ИА Регнум. В Финляндии могут принять решение о выдворении украинских беженцев. Об этом сообщило финское агентство STT со ссылкой на местную миграционную службу (Migri).

IMAGO / Jussi Nukari / Globallookpress.com

«Финляндия может снова принять решение о возвращении людей на Украину, но, по словам миграционной службы, порог для этого по-прежнему очень высок», — говорится в сообщении.

Руководитель отдела по выдворению Migri Олли Коскипиртти сообщила о новой политике в отношении украинских беженцев. По её словам, на территории Украины есть районы, не затронутые боевыми действиями, и она предложила беженцам туда вернуться. Она уточнила, что в 2024 году было принято три решения по выдворению украинцев, и одно из них было связано с совершением преступления.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября немецкое издание Bild сообщило, что с начала 2024 года Германия отказала во въезде почти 6 тыс. граждан Украины. Таким образом, украинцы стали самой многочисленной группой иностранцев, кому немецкие власти отказали во въезде.

В конце июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что украинцев, живущих в Европейском союзе, нужно вынудить вернуться к себе в страну. В сентябре он призвал ЕС остановить выплату пособия украинским беженцам. Дипломат добавил, что Варшава уже прекратила такие выплаты.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 18 июля заявила, что западные страны скоро начнут депортировать украинских беженцев на фронт, потому что у НАТО нет других способов пополнить ряды ВСУ. Дипломат уточнила, что Запад встревожен их регулярными провалами в зоне украинского конфликта.