Москва, 18 июля, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Запад начнёт депортировать украинских беженцев на фронт, других способов пополнить ряды украинской армии у НАТО не осталось, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Сергей Бобылев / ТАСС

«Есть все основания полагать, что скоро стремление Запада биться до последнего украинца примет форму неприкрытых депортаций украинских беженцев на фронт», — заявила дипломат во время брифинга.

Официальный представитель МИД отметила, что Запад встревожен регулярными провалами ВСУ в зоне конфликта на Украине. По мнению дипломата, украинские беженцы рискуют попасть на фронт в тех случаях, когда у НАТО заканчиваются другие варианты достижения своих военных целей.

Новость дополняется.