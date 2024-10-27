Берлин, 27 октября, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Германия массово не впускала украинцев с начала года, было отказано во въезде почти 6 тыс. граждан Украины, сообщает немецкое издание Bild.

Robert Michael/Global Look Press

«С начала года страна не впустила 5935 граждан Украины. Они стали самой многочисленной группой иностранцев, кому немецкие власти отказали во въезде», — говорится в сообщении.

В публикации уточняется, что на втором месте после Украины идёт Сирия с 4,7 тыс. отказов, а потом Афганистан (2,4 тыс). Также отмечается, что речь идёт о мигрантах, которые до этого не имели права на проживание в Германии либо были лишены его ранее.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 18 июля заявила, что западные страны скоро начнут депортировать украинских беженцев на фронт, потому что у НАТО нет других способов пополнить ряды ВСУ. Дипломат уточнила, что Запад встревожен их регулярными провалами в зоне украинского конфликта.

В конце июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что украинцев, живущих в Европейском союзе, нужно вынудить вернуться к себе в страну. В сентябре он призвал ЕС остановить выплату пособия украинским беженцам. Дипломат добавил, что Варшава уже прекратила такие выплаты.

В октябре стало известно, что западноукраинский город Львов стал миллионником из-за наплыва переселенцев. По словам мэра города Андрея Садового, за последние два года через город прошло до 5 млн украинцев, большинство из которых использовали Львов как транзитный пункт перед бегством в Европу. Официально в городе находится около 150 тыс. переселенцев, однако реальное число может быть вдвое больше.