* — физлицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

Москва, 20 декабря, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Государственное обвинение в суде попросило приговорить российского певца Эдуарда Шарлота* (физлицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) к семи годам и пяти месяцам колонии. Об этом на судебном заседании заявил прокурор Владислав Кутузов.

Альберт Дзень/ ТАСС

Артист является фигурантом по уголовному делу о реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Кроме того, у суда просят наложить на певца штраф в размере 299 тыс. рублей.

«[Прошу суд] назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок семь лет пять месяцев с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 299 тыс. рублей», — сказал прокурор.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года против Шарлота возбудили три уголовных дела. В одном из опубликованных видеороликов певец разорвал георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступил на неё. В другом он без одежды исполнил пародию на мотив песни «День Победы». На следующем видео певец прибил к дереву фотографию патриарха Московского и всея Руси Кирилла, свой военный билет и крест с распятием. Позднее Шарлот написал покаянное письмо главе патриархата и попросил простить его.

23 июля Росфинмониторинг внёс исполнителя в список террористов и экстремистов. 18 октября, суд продлил арест Шарлоту на полгода. В ходе рассмотрения уголовного дела певец частично признал вину, отказавшись согласиться с обвинением в возбуждении ненависти. Артист также отметил, что не уверен в верной квалификации по другим эпизодам.