* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Самара, 18 октября, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Самарский районный областной суд на полгода продлил арест певцу Эдуарду Шарлоту (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиняемому в уничтожении официального документа, реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

Альберт Дзень/ТАСС

«Продлить срок содержания под стражей на 6 месяцев, по 24 марта 2025 года включительно», — огласил 18 октября решение судья.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе рассмотрения уголовного дела исполнитель частично признал вину, отказавшись согласиться с обвинением в возбуждении ненависти. Он также отметил, что не уверен в верной квалификации по другим эпизодам.

В июле текущего года Росфинмониторинг внёс певца в список террористов и экстремистов.

В ноябре 2023 года против Шарлота возбудили три уголовных дела. В одном из опубликованных видеороликов Шарлот разорвал георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступил на неё. В другом он без одежды исполнил пародию на мотив песни «День Победы». На следующем видео певец прибил к дереву фотографию патриарха Московского и всея Руси Кирилла, свой военный билет и крест с распятием. Позднее Шарлот писал покаянное письмо патриарху с просьбой простить его.