* физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Самара, 18 октября, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Исполнитель Эдуард Шарлот (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) 18 октября в ходе рассмотрения его уголовного дела в Самарском областном суде частично признал вину в совершении преступлений, связанных с реабилитацией нацизма, уничтожением официального документа и нарушением права на свободу совести и вероисповедания.

Альберт Дзень/ТАСС Эдуард Шарлот (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

При этом вину по вменяемой ему статье о возбуждении ненависти певец признать отказался.

«По статье 354.1 («Реабилитация нацизма»), по статье 148 («Нарушение права на свободу совести»), по статье 325 («Уничтожение официального документа») частично признаю вину в том, что я действительно присутствую на этих видеороликах, но не уверен в квалификации… По статье 282 вину свою не признаю, никогда не признавал и не признаю ни за что», — заявил Шарлот в суде.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября Шарлот объявил голодовку в следственном изоляторе. Исполнителю не понравилось, что в камере не работало радио, и он устроил скандал, однако протест длился недолго. Голодовка закончилась на следующее утро, когда Шарлоту принесли на завтрак кашу. Сотрудники СИЗО, в свою очередь, пообещали настроить приёмник.

В июле Росфинмониторинг внёс певца в список террористов и экстремистов.

В ноябре 2023 года против Шарлота возбудили три уголовных дела. Два из них относились к реабилитации нацизма, а третье завели за оскорбления чувств верующих. В начале декабря певца арестовали.

В одном из опубликованных видеороликов Шарлот разорвал георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступил на неё. На другой он без одежды исполнил пародию на мотив песни «День Победы». На следующем видео певец прибил к дереву фотографию патриарха Московского и всея Руси Кирилла, свой военный билет и крест с распятием. Позднее Шарлот писал покаянное письмо патриарху с просьбой простить его.