* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 23 июля, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс певца Эдуарда Шарлота в список террористов и экстремистов. Об этом сообщили 23 июля на сайте службы.

Альберт Дзень / ТАСС

«Национальная часть… Физические лица: Шарлот Эдуард Валерьевич, 07.02.1998 года рождения, город Самара», ― говорится в перечне.

Как передавало ИА Регнум, 30 мая следователи возбудили новое уголовное дело в отношении Шарлота. Его отец Валерий сообщил, что сыну вменяют 282-ю ст. УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Её санкции предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

Поводом стала публикация на странице Шарлота-младшего в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). В ней артист оскорбил граждан России.

29 мая певцу продлили арест до 24 июля. 3 мая сторона защиты блогера подавала апелляционную жалобу на продление ареста Шарлоту.

В ноябре стало известно, что против Шарлота возбудили три уголовных дела. Два из них относились к реабилитации нацизма, а третье завели за оскорбления чувств верующих. В начале декабря певца арестовали.

В одном из опубликованных видеороликов Шарлот разорвал георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступил на неё. На другой он без одежды исполнил пародию на мотив песни «День Победы». На следующем видео певец прибил к дереву фотографию патриарха Московского и всея Руси Кирилла, свой военный билет и крест с распятием.

В январе 2024 года Шарлот писал покаянное письмо патриарху с просьбой простить его.