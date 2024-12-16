ВС РФ освободили в ходе СВО в 2024 году 4,5 тыс. кв. км
Москва, 16 декабря, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе СВО в 2024 году освободили почти 4,5 тыс. кв. км территории. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов, выступая на итоговой коллегии ведомства.
«В этом году российскими войсками освобождено почти 4,5 тыс. кв. км территории, занятой противником», — сказал глава Минобороны РФ.
Белоусов уточнил, что ВСУ в настоящее время контролируют 1% территории Луганской Народной Республики и всё ещё 25-30% Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Продвижение ВС России в настоящее время составляет в среднем около 30 кв. км за сутки, отметил министр.
Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации. Российский лидер заявил, что ВС РФ прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения благодаря профессионализму и мужеству бойцов ВС РФ, труду оборонных предприятий и всенародной поддержке армии и флота.
На этом же заседании Белоусов сообщил, что в 2024 году на службу в ВС России поступили более 427 тыс. контрактников. Важно не потерять динамику этого процесса, подчеркнул министр. Глава ведомства добавил, что ВСУ за 2024 год потеряли более 560 тыс. бойцов убитыми и ранеными, а за всё время СВО — около 1 млн бойцов.