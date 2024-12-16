Москва, 16 декабря, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе СВО в 2024 году освободили почти 4,5 тыс. кв. км территории. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов, выступая на итоговой коллегии ведомства.

РИА Новости/Алексей Майшев

«В этом году российскими войсками освобождено почти 4,5 тыс. кв. км территории, занятой противником», — сказал глава Минобороны РФ.

Белоусов уточнил, что ВСУ в настоящее время контролируют 1% территории Луганской Народной Республики и всё ещё 25-30% Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Продвижение ВС России в настоящее время составляет в среднем около 30 кв. км за сутки, отметил министр.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации. Российский лидер заявил, что ВС РФ прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения благодаря профессионализму и мужеству бойцов ВС РФ, труду оборонных предприятий и всенародной поддержке армии и флота.

На этом же заседании Белоусов сообщил, что в 2024 году на службу в ВС России поступили более 427 тыс. контрактников. Важно не потерять динамику этого процесса, подчеркнул министр. Глава ведомства добавил, что ВСУ за 2024 год потеряли более 560 тыс. бойцов убитыми и ранеными, а за всё время СВО — около 1 млн бойцов.