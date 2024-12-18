Москва, 18 декабря, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции достигли почти 1 млн человек убитыми и ранеными. Такие данные 18 декабря на брифинге для военных атташе иностранных государств сообщил начальник Генштаба Вооружённых сил России — первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов.

Максим Блинов/РИА Новости

«Потери противника с начала СВО составили <…> около 20 тыс. танков и боевых бронированных машин, свыше 19,5 тыс. орудий полевой артиллерии», ― добавил Герасимов.

Кроме того, российские военные уничтожили более 1,5 тыс. пусковых установок систем залпового огня ВСУ.

Также, указал глава Генштаба, за год российские бойцы освободили более 190 населённых пунктов. Под контроль ВС РФ перешло около 4,5 тыс. кв. м территории

Как передавало ИА Регнум, министр обороны России Андрей Белоусов 15 декабря проинформировал, что подразделения Вооружённых сил Украины за 2024 год потеряли более 560 тыс. военных убитыми и ранеными.

На итоговой коллегии Минобороны Белоусов также сообщил, что Вооружённые силы России в 2024 году освободили почти 4,5 тыс. кв. км территории. Он подчеркнул, что российские войска владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения. ВСУ на данный момент контролируют менее 1% территории ЛНР и около 25-30% территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. По словам министра, среднесуточное продвижение российских войск значительно ускорилось и составляет порядка 30 кв. км.

Президент России Владимир Путин 16 декабря заявил, что российские подразделения с начала 2024 года освободили 189 населённых пунктов в ходе проведения СВО. Кроме того, глава государства отметил, что уходящий 2024 год стал знаковым для РФ в плане достижения целей спецоперации.

Только за прошедшие сутки 17 декабря российские военные освободили два населённых пункта в ДНР ― Старые Терны и Трудовое.