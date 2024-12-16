Москва, 16 декабря, 2024, 16:39 — ИА Регнум. На данный момент российские силы контролируют 99,3% территории Луганской Народной Республики (ЛНР) и 70% — Донецкой Народной Республики (ДНР), следует из слайдов к докладу министра обороны РФ Андрея Белоусова на итоговой коллегии ведомства.

Станислав Красильников/РИА Новости

Кроме того, Херсонская область на данный момент освобождена на 76%, а Запорожская — на 73,9%. При этом, если в I квартале 2024 года общая площадь освобождённых ВС РФ территорий оценивалась в 407 кв. км, то в IV квартале этот показатель увеличился до 4 377 кв. км.

«Неонацисты контролируют менее 1% территории Луганской Народной Республики и все еще 25-30% Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей», — заявил Белоусов.

Как отметил министр обороны, российские бойцы за сутки продвигаются в среднем на 30 кв. м. Укомплектованность подразделений противника на переднем крае не превышает 45-50%, заключил Белоусов.

Как передавало ИА Регнум, глава оборонного ведомства также проинформировал, что подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) за 2024 год потеряли более 560 тыс. военных убитыми и ранеными. Всего с начала проведения СВО потери противника составили почти 1 млн человек.

Президент России Владимир Путин 16 декабря заявил, что российские подразделения с начала 2024 года освободили 189 населённых пунктов в ходе проведения СВО. Кроме того, глава государства отметил, что уходящий 2024 год стал знаковым для РФ в плане достижения целей спецоперации.