Будапешт, 20 декабря, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после прозвучавших в его адрес оскорблений со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского заявил, что не собирается поддаваться на провокации.

Kremlin.ru

«Мы не будем реагировать ни на какие провокации. В военные времена самое важное — стратегическое спокойствие», — заявил премьер в эфире радио Kossuth.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря Орбан рассказал, что предложил Зеленскому установить режим прекращения огня на Рождество и провести обмен военнопленными с Россией. Премьер-министр Венгрии уточнил, что украинский политик отверг эту идею.

Зеленский также попытался унизить венгерского лидера и пообещал не допустить его участия в мирных переговорах в случае, если диалог состоится. По словам главы киевского режима, у премьер-министра Венгрии нет аргументов для воздействия на стороны.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 декабря заявила, что Украина отказалась от инициативы о рождественском перемирии, поскольку киевский режим «бесноватый».

При этом президент России Владимир Путин поддержал шаги правительства Венгрии по посредничеству в установлении перемирия, а также по обмену пленными.

Будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц 15 декабря заявил, что команда избранного президента США готова рассмотреть предложение, выдвинутое Орбаном.