Киев, 17 декабря, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не примет посредничество Венгрии в мирных переговорах с Россией. Об этом он сообщил 17 декабря на заседании конгресса местных и региональных властей.

Global Look Press/Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine

Зеленский раскритиковал инициативу венгерского премьер-министра Виктора Орбана стать посредником в мирных переговорах между Киевом и Москвой и заявил, что Украине нужны прямые отношения с США.

«Каким образом Орбан будет давить на Путина? У него есть такая армия, как у нас? Анекдот, улыбка? Пусть себе оставит… Нам не нужен посредник Орбан. Не выйдет, я его не пущу», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря Виктор Орбан рассказал, что предложил главе киевского режима установить режим прекращения огня на Рождество и провести обмен военнопленными с Россией. Орбан уточнил, что украинский политик отверг эту инициативу.

Кроме того, 16 декабря депутат Верховной рады Артём Дмитрук рассказал, что Венгрия заблокировала отправку €6 млрд из «Фонда мира» на оружие Украине. Он добавил, что это и другие действия западных стран говорят о скором мирном соглашении.

В тот же день, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что власти Украины не стремятся делать шаги к мирному урегулированию конфликта. Он также отметил, что Зеленский отказался забрать более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года. В свою очередь, Президент РФ Владимир Путин поддержал шаги правительства Венгрии по посредничеству в установлении перемирия, а также по обмену пленными.