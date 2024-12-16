Москва, 17 декабря, 2024, 00:17 — ИА Регнум. «Рождественское перемирие» аморально для киевского режима, потому что он бесноватый. Так прокомментировала отказ Украины от предложения властей Венгрии о прекращении огня на Рождество официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Российский дипломат поинтересовалась, когда немецкое издание DW (Deutsche Welle внесено минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) напишет, что украинский МИД отказался от перемирия. И ответила очевидное: видимо, никогда — они ведь только фейки быстро стряпают.

«Знаете, почему для киевского режима «рождественское перемирие» аморально? Потому что бесноватые», — написала Мария Захарова в Telegram-канале.

16 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин поддержал шаги правительства Венгрии, в том числе и по обмену пленными, но киевский режим отверг их.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря венгерский премьер-министр Виктор Орбан рассказал, что предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому установить режим прекращения огня на Рождество и провести обмен военнопленными с Россией. Руководитель правительства Венгрии уточнил, что Зеленский отверг эту инициативу.

Глава внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига в присутствии руководителей МИД стран ЕС отверг предложение о прекращении огня на Рождество, информировал 16 декабря министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.