Хельсинки, 20 декабря, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен подверг резкой критике главу киевского режима Владимира Зеленского после его заявления о необходимости «принуждения» России к миру. Свой комментарий 20 декабря эксперт опубликовал в соцсети Х.

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«Уровень безумия в вашем правительстве и в европейском руководстве непостижим», — написал Малинен.

Так он отреагировал на публикацию Зеленского о том, что на заседании Европейского совета обсуждались гарантии безопасности для Киева. Глава киевского режима утверждает, что у Европы и США есть возможность оказать давление на Россию, чтобы принудить её к реальному миру.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский в интервью французской газете Le Parisien 18 декабря заявил, что Украина не располагает достаточными силами, чтобы вернуть контроль над Крымом и Донбассом. По его словам, Киев может рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы убедить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров.

При этом глава киевского режима уточнил, что Киев не откажется от своих территориальных претензий.

7 ноября на заседании клуба «Валдай» Путин отметил, что оказание какого-либо давления на Россию не принесёт пользы, ведь с ней просто нужно договариваться.

Российский лидер 19 декабря заявил, что Россия всегда была готова и к переговорам, и к компромиссам по Украине, но от них отказывается другая сторона. Он также добавил, что РФ готова разговаривать с любым человеком на Украине после президентских выборов в этой стране, в том числе с нынешним главой киевского режима Зеленским. При этом подписывать мирные документы Россия будет только с легитимными властями Украины, отметил президент.

Путин в июне заявил, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.

В ноябре президент пояснил, что вышеперечисленные требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.