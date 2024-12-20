Брянск, 20 декабря, 2024, 07:08 — ИА Регнум. В небе над Брянской областью ночью 20 декабря были ликвидированы два беспилотника ВСУ самолётного типа. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Брянск дроны

По информации Богомаза, силы ПВО обнаружили и уничтожили два БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, с территории Украины 18 декабря был нанесён ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow. Все были уничтожены, одна упала на техническое строение.

11 декабря Минобороны РФ сообщило о ракетной атаке ВСУ на Таганрог с применением американских дальнобойных ракет ATACMS. Две ракеты сбили, остальные подавили средства радиоэлектронной борьбы.

В ночь на 20 декабря в городе Переяславе Бориспольского района Киевской области были слышны раскаты взрывов. В Киеве воздушную тревогу объявили 20 декабря в 01:34 мск.