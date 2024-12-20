В Брянской области силы ПВО уничтожили два вражеских беспилотника
Богомаз: в Брянской области силы ПВО уничтожили два вражеских беспилотника
Брянск, 20 декабря, 2024, 07:08 — ИА Регнум. В небе над Брянской областью ночью 20 декабря были ликвидированы два беспилотника ВСУ самолётного типа. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
По информации Богомаза, силы ПВО обнаружили и уничтожили два БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.
Как сообщало ИА Регнум, с территории Украины 18 декабря был нанесён ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow. Все были уничтожены, одна упала на техническое строение.
11 декабря Минобороны РФ сообщило о ракетной атаке ВСУ на Таганрог с применением американских дальнобойных ракет ATACMS. Две ракеты сбили, остальные подавили средства радиоэлектронной борьбы.
В ночь на 20 декабря в городе Переяславе Бориспольского района Киевской области были слышны раскаты взрывов. В Киеве воздушную тревогу объявили 20 декабря в 01:34 мск.