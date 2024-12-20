Переяслав-Хмельницкий, Украина, 20 декабря, 2024, 04:48 — ИА Регнум. В ночь на 20 декабря в городе Переяславе Бориспольского района Киевской области были слышны раскаты взрывов. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Отмечается, что взрывы раздались на фоне воздушной тревоги.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской области с 01:17 мск звучит воздушная тревога.

Переяслав находится в нескольких десятках километров от Киева.

Как сообщало ИА Регнум, в Киеве воздушную тревогу объявили 20 декабря в 01:34 мск.

Об опасности с воздуха предупредили население Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областей. Также сирены включили в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

Вечером 18 декабря взрывы прогремели в Киевской области. Власти уточнили, что звуки взрывов связаны с работой подразделений противовоздушной обороны.

Также поздним вечером 18 декабря были слышны взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области, серия прилётов была и в Харькове.