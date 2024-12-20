В Переяславе под Киевом прогремели взрывы
ТСН: в Киевской области взрывы прогремели в городе Переяславе
Переяслав-Хмельницкий, Украина, 20 декабря, 2024, 04:48 — ИА Регнум. В ночь на 20 декабря в городе Переяславе Бориспольского района Киевской области были слышны раскаты взрывов. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.
Отмечается, что взрывы раздались на фоне воздушной тревоги.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской области с 01:17 мск звучит воздушная тревога.
Переяслав находится в нескольких десятках километров от Киева.
Как сообщало ИА Регнум, в Киеве воздушную тревогу объявили 20 декабря в 01:34 мск.
Об опасности с воздуха предупредили население Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областей. Также сирены включили в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.
Вечером 18 декабря взрывы прогремели в Киевской области. Власти уточнили, что звуки взрывов связаны с работой подразделений противовоздушной обороны.
Также поздним вечером 18 декабря были слышны взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области, серия прилётов была и в Харькове.