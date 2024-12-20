Москва, 20 декабря, 2024, 06:32 — ИА Регнум. С территории Украины 18 декабря был нанесён ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru ПВО

«По подтверждённым данным, были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow», — отметили в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что расчёты зенитных ракетных комплексов С-400, «Бук-М3» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбили все ракеты ATACMS и три из четырёх Storm Shadow. В результате падения одной крылатой ракеты повреждение получило техническое строение на территории комбината.

В Минобороны заверили, что действия киевского режима при поддержке западных кураторов не останутся без ответа.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь информировал о ракетной атаке по региону со стороны Украины. Средства ПВО сбили 10 ракет. Пострадавших не было. Несколько жилых домов на хуторе Малая Каменка получили повреждения.

11 декабря Минобороны РФ сообщило о ракетной атаке ВСУ на Таганрог с применением американских дальнобойных ракет ATACMS. Две ракеты сбили, остальные подавили средства радиоэлектронной борьбы.

Президент России Владимир Путин 28 ноября заявил, что удары дальнобойным оружием Запада по российской территории означают прямое вовлечение НАТО в конфликт на Украине. Риски новых ударов западным оружием по территории РФ существуют, но на это обязательно будет ответ, добавил глава государства.