Киев, 20 декабря, 2024, 01:56 — ИА Регнум. На Украине ночью 20 декабря воздушную тревогу объявили в Киеве. Также сирены взвыли в семи областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве тревогу объявили в 01:34 мск.

Об опасности с воздуха предупредили население Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областей. Также сирены включили в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине вечером 18 декабря взрывы прогремели в Киевской области. Власти уточнили, что звуки взрывов связаны с работой подразделений противовоздушной обороны.

Также поздним вечером 18 декабря были слышны взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области, серия прилётов была в Харькове.