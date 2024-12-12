Москва, 12 декабря, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две из шести американских ракет ATACMS, которыми был нанесён удар по Таганрогу, остальные отклонили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Михаил Метцель/ТАСС

Отмечается, что утром 11 декабря Киев осуществил удар западными высокоточными вооружениями по военному аэродрому в Таганроге. В ходе разбирательства было установлено, что для удара использовались шесть баллистических ракет ATACMS производства США.

«Две ракеты сбиты боевым расчётом ЗРПК «Панцирь», остальные — отклонены средствами радиоэлектронной борьбы», — проинформировали в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что удар западным дальнобойным оружием по территории России не останется без ответа.

Как сообщало ИА Регнум, утром 11 декабря врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ракетной атаке на Таганрог. По его словам, в результате этого повреждения получил промышленный объект и сгорели 14 автомобилей.

Позднее мэр Таганрога Светлана Камбулова заявила, что в результате удара в городе без тепла остались 27 многоквартирных домов. При этом она подчеркнула, что город продолжает функционировать в обычном режиме.

В Минобороны ранее отмечали, что к ударам украинской армии такими ракетами, как ATACMS, причастны и США, которые поставили ракеты Киеву. В ведомстве добавили, что все полётные задания в эти ракеты вводят американские специалисты на основе собственных данных спутниковой разведки США. ВСУ не могут сами запускать такие высокотехнологичные ракеты.

Украинские боевики не в первый раз применяют западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. До этого были попытки атаковать этим оружием Брянскую и Курскую области. В ответ Россия применила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». 21 ноября ВС РФ нанесли удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Президент России Владимир Путин 28 ноября заявил, что удары дальнобойным оружием Запада по российской территории означают прямое вовлечение НАТО в конфликт на Украине. Риски новых ударов западным оружием по территории РФ существуют, но на это обязательно будет ответ, добавил глава государства.