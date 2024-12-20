Москва, 20 декабря, 2024, 03:10 — ИА Регнум. Сотрудники полиции расследуют уголовное дело о мошенничестве в отношении жительницы Казани Елены Маркеловой, которая обратилась к президенту России Владимиру Путину в ходе совмещённой с пресс-конференцией прямой линии. Об этом 19 декабря сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

«По заявлению женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 272 и частью 3 статьи 159 УК РФ. В рамках расследования ведётся работа по установлению владельцев счетов, на которые переводились похищенные денежные средства, и других причастных к преступлению лиц», — уточнила Волк в Telegram-канале.

Женщина пожаловалась на злоумышленников, взломавших её аккаунт на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Маркелова рассказала, что получает пенсию в размере 18 тыс. рублей. При этом организации, оформившие кредиты на её имя, не связывались с ней и не запрашивали какие-либо документы. В итоге она стала жертвой аферистов и потеряла крупную сумму денег.

Отмечается, что преступление было совершено в сентябре. С пенсионеркой по телефону связался неизвестный и предложил записаться на диспансеризацию. Злоумышленник попросил продиктовать код, поступивший на телефон женщины в СМС-сообщении. Пенсионерка предоставила запрашиваемую информацию. Таким образом мошенники получили доступ к её личным данным. Позднее на имя женщины пытались оформить займы, а во избежание потерь денег предлагали самостоятельно оформлять кредиты и переводить средства на якобы безопасные счета.

Как сообщало ИА Регнум, после обращения к Путину с пенсионеркой Еленой Маркеловой пообщался прокурор. Женщина уточнила, что мошенники взломали её аккаунт на «Госуслугах» и оформили на неё кредиты на 1,9 млн рублей. Чтобы выплатить указанную сумму, Маркелова была вынуждена устроиться на работу уборщицей. Прокурор заверил, что долг с женщины спишут, потерпевшим по делу становится банк.

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, указал на возведённое Киевом в ранг государственной политики мошенничество в отношении россиян. Такая деятельность проводится под контролем украинских спецслужб и её можно сравнить с действиями нацистской Германии, добавил глава государства. Путин выступил за ужесточение ответственности для тех, кто помогает телефонным мошенникам, а также призвал банки проверять платёжеспособность клиентов при выдаче кредитов.