Москва, 19 декабря, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Возведённое Киевом в ранг государственной политики мошенничество в отношении россиян проводится под контролем украинских спецслужб, и эти действия можно сравнить с действиями нацистской Германии. Об этом 19 декабря заявил в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, президент РФ Владимир Путин.

ИА Регнум

«Совсем недавно на мероприятии «Сбера» мне Герман Оскарович Греф (глава Сбербанка. — Прим. ред.) докладывал, рассказал о том, что по всей банковской системе у нас со счетов граждан только с территории Украины, где эта деятельность мошенническая (возведена) в ранг государственной политики, там просто под контролем спецслужб работают специалисты, центры целые по выманиванию денег у граждан России», — рассказал он.

Глава государства отметил, что только с этого направления у россиян было обманом выманено свыше 250 млрд руб.

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«Это примерно то, что делала гитлеровская Германия, печатая деньги во время Второй мировой войны… Фунт стерлингов печатали и распространяли для того, чтобы подорвать экономику Великобритании», — напомнил Путин

Он также отметил, что ситуация с мошенничеством вызывает большую тревогу, так как объёмы таких преступлений зашкаливают.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 10 декабря заявил, что Киеввозвёл в ранг государственной политики телефонное мошенничество против граждан РФ. Президент РФ также пообещал дать поручение рассмотреть варианты блокировки звонков от подобных злоумышленников и запретить подмену телефонных номеров.

Замглавы правления Сбербанка Станислав Кузнецов в июне рассказал, что на Украине против россиян работает порядка 350–400 мошеннических кол-центров. По его словам, около 40% от получаемых ими в результате преступных действий средств уходит на финансирование украинских формирований.