Москва, 19 декабря, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выступил за ужесточение ответственности для тех, кто помогает телефонным мошенникам. Об этом глава государства заявил 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«То, что происходит сейчас, конечно, очень большую тревогу вызывает. Потому что объёмы этого жульничества просто зашкаливают», ― подчеркнул глава государства.

Путин добавил, сославшись на главу Сбербанка Германа Грефа, что по всей банковской системе со счетов граждан только с территории Украины под контролем спецслужб у россиян выманили более 250 млрд рублей. Российский лидер подчеркнул, что на Украине эта мошенническая деятельность возведена в ранг государственной политики.

Он отметил, что среди его знакомых нет жертв телефонных мошенников, но звонки были.

«Как только они слышат незнакомый голос и предложения, связанные с какими-то действиями, они сразу кладут трубку. И я советую всем гражданам поступать так же», — подчеркнул президент.

Российский лидер считает, что кредиты свыше 50 тыс. рублей не нужно выдавать немедленно, а необходимо закладывать несколько часов на проверку информации о заёмщике.

«Ну а 200 тыс. и более ― это точно нужно протянуть хотя бы на несколько дней. Я знаю, что эти вопросы обсуждаются и в Государственной думе, и в Центральном банке, где будут совершенствовать вот эти решения, связанные с нагрузкой на капитал в отношении тех банков, которые дают вот такие необеспеченные кредиты», ― сообщил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что ситуация с телефонным мошенничеством в начале 2024 года в России стала критической. По его данным, россиянам поступает до 20 млн мошеннических телефонных звонков в сутки, а доля киберпреступлений в общем объеме всех преступлений достигла 38%.

По оценкам «Сбера», в 2023 году мошенники украли у россиян более 250 млрд рублей. При этом с начала 2024 года кредитная организация помогла своим клиентам спасти более 150 млрд рублей.

По данным МВД РФ, ущерб, причинённый киберпреступниками за 2023 год, составил 156 млрд рублей, из которых 8 млрд — кража, 137 млрд — мошенничество. Как подчеркнул глава ведомства Владимир Колокольцев, значительная часть подобных преступлений совершается из-за рубежа, в большинстве случаев — с Украины.