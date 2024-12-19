Москва, 19 декабря, 2024, 21:46 — ИА Регнум. Прокурор пообщался с пенсионеркой Еленой Маркеловой, которая на прямой линии обратилась к президенту России Владимиру Путину и пожаловалась на действия мошенников. Об этом 19 декабря сообщили «Известия».

кадр из видео

Как рассказала женщина, мошенники взломали её аккаунт «Госуслугах» и оформили на неё кредиты на сумму 1,9 млн рублей. Чтобы выплатить указанную сумму, Маркелова была вынуждена устроиться на работу уборщицей.

Женщина отметила, что банки, через которые мошенники оформили кредиты, не запрашивали подтверждений по поводу её доходов.

«С вас долг списывается, и потерпевшим по делу становится банк. С вашего согласия мы планируем проехать в экспертное учреждение, получим экспертизу и направимся в суд», — сказал Маркеловой прокурор.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3936599" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> пенсионерке из Казани, которая рассказала Владимиру Путину о том, что мошенники оформили на нее кредит, списали долг.

Данное решение пенсионерку устроило. Женщина и сотрудник прокуратуры определили, когда она сможет прийти на экспертизу.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря российский лидер в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, указал на возведённое Киевом в ранг государственной политики мошенничество в отношении россиян. Такая деятельность проводится под контролем украинских спецслужб и её можно сравнить с действиями нацистской Германии, добавил Путин.

Глава государства выступил за ужесточение ответственности для тех, кто помогает телефонным мошенникам, а также призвал банки проверять платежеспособность клиентов при выдаче кредитов.