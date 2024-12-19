Сухум, 19 декабря, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба провёл экстренное заседание Совбеза после стрельбы у здания парламента. Об этом сообщило 19 декабря агентство «Апсынпресс «в своём Telegram-канале.

Пресс-служба и. о. президента Абхазии/ТАСС

Отмечается, что перед заседанием совета Гунба посетил больницу, в которую доставили пострадавших. Когда собрание началось, члены Совбеза почтили память погибшего в результате инцидента депутата Вахтанга Голандзия минутой молчания.

«Как вам известно, сегодня в парламенте произошла трагедия. В результате огнестрельного ранения, несовместимого с жизнью, скончался депутат парламента Вахтанг Голандзия. Приношу свои искренние соболезнования семье погибшего», — сообщил и. о. президента.

Оперативные службы доложили совету о проводимых оперативно-следственных действиях. Гунба акцентировал внимание Генеральной прокуратуры и всех силовых ведомств на необходимости скоординированных действий и принятия исчерпывающих законных мер.

Как передавало ИА Регнум, стрельба в парламенте Абхазии, в ходе которой погиб депутат, произошла во время обсуждения мер по противодействию майнингу криптовалют. Сообщается, в результате словесной перепалки депутат Адгур Харазия достал пистолет и выстрелил в сторону депутата Кана Кварчия. Парламентарий Вахтанг Голандзия попытался разнять участников инцидента, но получил смертельное ранение в голову.

Отмечается также, что сотрудники правоохранительных органов приступили к розыску человека, открывшего стрельбу в парламенте республики.

15 ноября в республике начались протесты. Сторонники оппозиции прорвались в здания правительственного комплекса и захватили их. Они выступали против ратификации соглашения об инвестиционном сотрудничестве с Россией, опасаясь, что российский бизнес вытеснит абхазских бизнесменов, и требовали отставки президента.

На тот момент занимавший пост президента страны Аслан Бжания назвал действия оппозиции антироссийскими. По его словам, демонстранты исказили суть инвестиционного соглашения. 19 ноября глава государства дал согласие на свою отставку и написал заявление.