Сухум, 17 ноября, 2024, 20:38 — ИА Регнум. Действия протестующих, занявших правительственные здания в Сухуме, являются антироссийскими. Об этом 17 ноября заявил президент Абхазии Аслан Бжания в интервью телеканалу RT.

РИА Новости

Он подчеркнул, что демонстранты исказили суть инвестиционного соглашения с Россией и выступают против его принятия.

Бжания отметил, что оппозиция хочет навязать «силовой вариант» избрания нового президента в республике. При этом он подчеркнул, что не хочет решать разногласия силовыми способами, и добавил, что «никто власть отдавать не будет».

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября координационный совет оппозиции пригрозил создать временное правительство в случае невыполнения требований об отставке Бжании. Вице-премьера, министра финансов Владимира Делбу предложили назначить премьер-министром и и. о. президента, отправив в отставку весь состав кабмина.

Бжания назвал протесты в Сухуме попыткой государственного переворота. Силовое решение, выбранное оппозицией, приведёт к дальнейшей дестабилизации, экономическим потерям и гуманитарному кризису, добавил он.

При этом представитель оппозиции Адгур Ардзинба заявил, что действия абхазской оппозиции не носят антироссийского характера, а любые заявления на эту тему, от кого бы они ни исходили, являются ложью и провокацией. По его словам, курс на союзничество и стратегическое партнёрство с Россией остаётся незыблемым.

15 ноября сторонники оппозиции заняли парламент и администрацию президента. Они требуют отставки главы государства. Протестующие недовольны тем, что в парламенте планировали ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией. Прописанные в документе условия якобы приведут к росту цен на недвижимость и позволят крупному российскому бизнесу вытеснить с абхазского рынка местных предпринимателей. При этом оппозиция подчеркнула, что её действия не направлены против отношений с РФ.

Политолог Евгений Михайлов 16 ноября в беседе с ИА Регнум заявил, что в Абхазии одна пророссийская сторона хочет «снести» другую пророссийскую сторону, поэтому в любом случае Сухум будет договариваться с Москвой. Он также считает абсурдом протесты против инвестиционного соглашения, так как в республике у многих гражданство РФ и они пользуются соответствующими преференциями.