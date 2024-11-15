Сухум, 15 ноября, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Протестующие, собравшиеся 15 ноября возле комплекса правительственных зданий в Сухуме, потребовали, чтобы президент Абхазии Аслан Бжания ушёл в отставку. Об этом сообщило «РИА Новости».

Кадр из видео

«Пускай уйдёт мирно, уйдет красиво, мы не хотим ломать окна и двери», — заявил один из участников акции.

На кадрах с места событий видно, что протестующие выламывают решётки на окнах здания парламента и пробираются внутрь. Они также взяли с собой российский флаг. Участники акции отдельно подчеркнули, что их действия не направлены против отношений с РФ.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября в Сухуме сторонники оппозиционных партий снесли грузовиком забор и прорвались на территорию возле правительственных зданий. Участники акции также бросали бутылки в прибывших на место силовиков. Правоохранители применяли слезоточивый газ и дымовые шашки.

Оппозиция выступает против ратификации инвестиционного соглашения с РФ, по которому российские компании смогут приобретать недвижимость в Абхазии. Противники этой инициативы считают, что в этом случае в республике вырастут цены на жильё, а также возникнут сложности для местного и среднего бизнеса.

Депутаты парламента республики планировали рассмотреть соответствующий законопроект 15 ноября, но заседание отложили после начала протестов. Пресс-служба президента страны сообщила, что готовит документ об отзыве этого проекта.