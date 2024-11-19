Сухум, 19 ноября, 2024, 03:29 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания дал согласие на свою отставку и написал заявление. Это случилось из-за протестов и после прошедших переговоров оппозиции и властей, на которых было подписано соглашение. Также от должности будет освобождён премьер-министр республики Александр Анкваб.

Presidentofabkhazia.org Аслан Бжания

Парламент Абхазии рассмотрит заявление президента 19 ноября. Исполнять обязанности главы республики будет действующий вице-президент Бадра Гунба.

В соглашении указано, что протестующие на территории и внутри комплекса правительственных зданий должны разойтись. В случае невыполнения данного пункта Бжания отзовёт заявление об отставке.

Действующие министры исполняют обязанности до вступления в должность вновь избранного президента Абхазии.

Заявление об отставке

Как сообщало ИА Регнум, в минобороны Абхазии вечером 18 ноября в закрытом режиме продолжились переговоры властей и оппозиции.

Оппозицию на переговорах представляли руководитель комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа, депутат парламента республики Кан Кварчия и председатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинб.

18 ноября Бжания поручил членам Совета безопасности республики принять меры по предотвращению противоправных действий внутри страны.

Протесты в Абхазии начались 15 ноября. Сторонники оппозиции прорвались в здания правительственного комплекса и захватили их. Они выступали против ратификации соглашения об инвестиционном сотрудничестве с Россией, опасаясь, что российский бизнес вытеснит абхазских бизнесменов, и требовали отставки президента. Бжания назвал действия оппозиции антироссийскими. По его словам, демонстранты исказили суть инвестиционного соглашения.