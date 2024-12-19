Краснодар, 19 декабря, 2024, 19:01 — ИА Регнум. На территории Краснодарского края за день было очищено от нефти свыше 9 км береговой линии. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба МЧС России.

ИЗВЕСТИЯ

«За сегодняшний день в Краснодарском крае очищены более 9 км береговой линии», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что с момента начала очистительных работ удалось очистить свыше 19,6 км береговой линии и собрать выше 1,7 т загрязненного песка и грунта. Кроме того, волонтёрам удалось спасти 176 птиц. В работах принимают участие 6 тыс. спасателей и добровольцев и задействовано 255 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря перевозившие мазут танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе. У одного из судов оторвало носовую часть, а второе село на мель. В результате ЧП произошла частичная утечка нефтепродуктов.

Позднее двоим капитанам потерпевших крушение танкеров «Волгонефть» предъявили обвинения в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

В посёлке Витязево 16 декабря открылся единый штаб волонтёров, помогающих очистить берег. В работе участвуют активисты «Экосистемы», Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС), «Движения первых», Народного фронта, Молодой гвардии «Единой России» и все желающие.

Президент Владимир Путин 19 декабря заявил, что к крушению танкеров с мазутом в Чёрном море, возможно, могли привести действия капитанов. Глава государства уточнил, что другие суда в это время ушли в укрытие во время шторма и с ними ничего не случилось.