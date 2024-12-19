Москва, 19 декабря, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сделал много важных заявлений, отметил в четверг, 19 декабря, в интервью журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Фрагменты интервью опубликованы в Telegram-канале журналиста.

Прямую линию наверняка будут анализировать в том числе и за рубежом, отметил Песков.

«Наверняка его многие будут и у нас в стране разбирать и анализировать, и за рубежом, потому что много было сделано важных заявлений», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков также назвал совмещённую прямую линию и пресс-конференцию насыщенной и разнообразной по темам и отметил, что многие россияне услышали ответы на волнующие их вопросы.

Как передавало ИА Регнум, прямая линия и большая пресс-конференция президента во второй раз прошли в совмещённом формате. Путин отвечал на вопросы сограждан и журналистов чуть менее пяти часов. К началу прямой линии к Путину поступило более 2,2 млн обращений.

Глава государства, в частности, ответил на вопросы о ходе специальной военной операции, развитии экономики, социальной сферы, демографии. Также президент ответил на вопрос, счастлив ли он и считает ли, что выполнил завет своего предшественника Бориса Ельцина беречь Россию.