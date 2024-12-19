Москва, 19 декабря, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Прямая линия, совмещённая с большой пресс-конференцией, была насыщенной по содержанию и разнообразной по темам, заявил 19 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Очень насыщенное по содержанию, разнообразное по темам мероприятие», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам официального спикера Кремля, многие россияне услышали от российского лидера то, что хотели, и по темам, которые их волнуют. Он также предположил, что прошедшую прямую линию будут анализировать и за рубежом, поскольку во время мероприятия было сделано много важных и масштабных заявлений.

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году большая пресс-конференция и прямая линия традиционно прошли в совмещённом формате.

Вопросы российскому лидеру могли задать и иностранные журналисты. Песков отмечал, что Россия продолжает взаимодействовать с зарубежными СМИ и было бы глупо отказывать в сотрудничестве тем, кто проявляет интерес к РФ.

Ещё по состоянию на 16 декабря сообщалось, что россияне направили свыше 1,5 млн вопросов и обращений президенту. Пресс-секретарь президента добавил, что в ходе обработки обращений получилось выделить 10 основных проблем, волнующих граждан. В список наиболее популярных тем попали развитие транспорта, доступность жилья, вопросы медицины и социальных выплат.