Москва, 19 декабря, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Многие россияне услышали от президента России Владимира Путина прозвучавшие в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, ответы по темам, которые их беспокоят. Об этом заявил 19 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Представитель Кремля назвал мероприятие насыщенным по содержанию и разнообразным по темам, выразив уверенность, что ответы российского лидера будут разбирать и анализировать как в России, так и за рубежом.

«Во многом удовлетворён интерес журналистов, и, думаю, многие граждане услышали то, что хотели услышать по тем темам, которые их беспокоят», — сказал Песков в беседе с тележурналистом Павлом Зарубиным.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря в Москве прошла совмещённая пресс-конференция и прямая линяя «Итоги года с Владимиром Путиным». Ещё по состоянию на 16 декабря сообщалось, что россияне направили свыше 1,5 млн вопросов и обращений президенту. Песков отмечал, что в ходе обработки обращений получилось выделить 10 основных проблем, волнующих граждан. Он уточнил, что рейтинг варьируется в зависимости от региона. В список наиболее популярных тем попали развитие транспорта, доступность жилья, вопросы медицины и социальных выплат. Россияне также присылали много вопросов, которые касаются качества водопроводной воды.

Путин отвечал на вопросы сограждан и журналистов чуть менее пяти часов. К началу прямой линии к Путину поступило более 2,2 млн обращений.

Глава государства, в частности, ответил на вопросы о ходе специальной военной операции, развитии экономики, социальной сферы, демографии.

В заключение Путин ответил на блиц-опрос. Так, он отметил, что не может быть счастлив, пока бойцы не вернутся с фронта и пока не будут реализованы важнейшие планы, включая вопросы демографии. Вместе с этим президент подтвердил, что у него есть мечта, но не стал её раскрывать.

Путин также заявил, что относится к России как к своей семье, а самое главное для него — люди.