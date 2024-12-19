Казань, 19 декабря, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Пенсионерке из Казани Елене Маркеловой, которая на примой линии обратилась к президенту РФ Владимиру Путину, списали банковский долг. Об этом 19 декабря сообщили «Известия».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Женщина рассказала, что мошенники взломали её аккаунт на «Госуслугах» и оформили на неё кредиты на сумму 1,9 млн рублей.

«Договор о взятии кредита признают ничтожным, соответственно, с вас долг списывается, потерпевшим по уголовному делу становится банк», — заявил по телефону сотрудник ведомства.

Женщину устроило такое решение. Пенсионерка и сотрудник прокуратуры определились, когда она сможет явиться на экспертизу.

Маркелова также рассказала, что была вынуждена устроится уборщицей, чтобы выплачивать указанный долг. Кроме того, Женщина заметила, что банки, через которые мошенники оформили кредиты, не запрашивали у неё подтверждений по поводу доходов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3936556" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пенсионерке из Казани, которая рассказала Владимиру Путину о том, что мошенники оформили на нее кредит, списали долг.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, указал на возведённое Киевом в ранг государственной политики мошенничество в отношении россиян. Он отметил, что такая деятельность проводится под контролем украинских спецслужб и её можно сравнить с действиями нацистской Германии.

Глава государства уточнил, что только с этого направления у россиян было обманом выманено свыше 250 млрд руб. По словам Путина, ситуация с мошенничеством вызывает большую тревогу, поскольку объёмы подобных преступлений зашкаливают.

Кроме того, президент РФ выступил за ужесточение ответственности для тех, кто помогает телефонным мошенникам. Он добавил, что среди его знакомых нет жертв телефонных мошенников, однако звонки были.

В октябре 2024 года Банк России опубликовал подробную инструкцию, как оспорить кредит, взятый мошенниками через «Госуслуги». Регулятор также дал пользователям «Госуслуг» несколько рекомендаций по минимизации рисков финансового мошенничества. Среди способов защиты — использование сложных паролей, установка двухфакторной аутентификации, установка контрольного вопроса или уведомлений о входе в систему.