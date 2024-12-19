Белгород, 19 декабря, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область во время прямой линии президента России Владимира Путина. Об этом 19 декабря сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«ВСУ нанесли удары по нашей области. Предварительно, никто не пострадал. Над Белгородом сработала наша система ПВО — сбит вражеский беспилотник», ― написал в Telegram-канале глава региона.

В результате падения обломков дрона на стоянке социального объекта повреждения получили семь автомобилей. Также в одном из зданий повредило остекление и дверь.

Гладков добавил, что ракетную опасность по всей области объявляли дважды за день ― в 14:20 и 16:11 (мск). По словам губернатора, на хуторе Балки в Шебекинском округе в результате прилёта снаряда в двух частных домах выбило окна, осколками посекло крыши, заборы и надворные постройки.

Кроме того, в селе Двулучное Валуйского округа FPV-дрон сдетонировал возле частного дома — выбиты окна и посечён забор. Также у рядом припаркованного легкового автомобиля выбито остекление и посечён кузов.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 декабря силы противовоздушной обороны уничтожили 84 украинских беспилотника самолётного типа над российскими регионами. 36 беспилотников ликвидировали над Ростовской областью, 21 — в небе над Брянской областью, 14 БПЛА сбили в Белгородской области, шесть — над территорией Воронежской области, по три беспилотника уничтожили в Курской и Тамбовской областях, один — в Краснодарском крае.

Также днём 19 декабря в Севастополе объявили воздушную тревогу. В тот же день из-за падения обломков одного из дронов, которыми ВСУ атаковали Ростовскую область, ранения получил один человек. Украинские военные задействовали для массированной атаки более 30 беспилотных летательных аппаратов и три ракеты.

В эти минуты в Гостином Дворе в Москве проходит прямая линия президента, совмещённая с большой итоговой пресс-конференцией.