Севастополь, 19 декабря, 2024, 15:00 — ИА Регнум. В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил 19 декабря губернатор города Михаил Развожаев.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

О причинах сигнала информации пока не поступало.

19 декабря из-за падения обломков одного из дронов, которыми Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Ростовскую область, ранения получил один человек. Украинские военные задействовали для массированной атаки более 30 беспилотных летательных аппаратов и три ракеты.

Как передавало ИА Регнум, силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 15 декабря перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников. 13 беспилотников ВСУ были сбиты над акваторией Чёрного моря, по одному БПЛА было уничтожено над территориями Курской и Белгородской областей.

10 декабря российские средства ПВО уничтожили три беспилотника украинских формирований над Чёрным морем около полуострова Крым. Очередная попытка киевского режима осуществить теракт с использованием дронов самолётного типа была осуществлена с 10:40 до 11:10 мск.