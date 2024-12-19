Москва, 19 декабря, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в четверг, 19 декабря, начал прямую линию, совмещённую с большой пресс-конференцией.

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Мероприятие получило название «Итоги года с Владимиром Путиным». Граждане страны прислали к началу прямой линии более 2 млн вопросов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в ходе обработки обращений получилось выделить 10 основных проблем, волнующих граждан. В список наиболее популярных тем попали развитие транспорта, доступность жилья, вопросы медицины и социальных выплат.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3936373" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Гостином дворе началась программа «Итоги года с Владимиром Путиным»

14 декабря Путин после изучения вопросов к прямой линии заявил, что «проблем — вагон и маленькая тележка», поэтому властям не надо расслабляться.

17 декабря Песков рассказал, что в ближайшие два дня президент будет готовиться к прямой линии. Путин постоянно запрашивает информацию у членов правительства, отметил пресс-секретарь. Президент очень тщательно готовится к предстоящей прямой линии с гражданами и обновляет базу знаний по отраслям экономики, рассказал Песков. Отсутствие в эти дни публичных мероприятий в графике Путина связано именно с подготовкой к прямой линии, добавил он.

Вопросы российскому лидеру в ходе пресс-конференции смогут задать и иностранные журналисты. Песков подчёркивал, что Россия продолжает взаимодействовать с иностранными СМИ и было бы глупо отказывать в сотрудничестве тем, кто проявляет интерес к РФ.

В 2023 году большая пресс-конференция и прямая линия также прошли в совмещённом формате. Президент ответил на 26 вопросов жителей страны и на 33 вопроса журналистов в течение четырёх часов и четырёх минут. Заявления Путина вызвали большой интерес в мировых СМИ.