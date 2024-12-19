Москва, 19 декабря, 2024, 07:37 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 19 декабря уничтожили 84 украинских беспилотника самолётного типа над регионами России. Подробности сообщили в Минобороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

Дежурными средствами ПВО 36 беспилотников ликвидированы над Ростовской областью, 21 — в небе над Брянской областью, 14 БПЛА сбили в Белгородской области, шесть — над территорией Воронежской области, по три беспилотника уничтожили в Курской и Тамбовской областях, один — в Краснодарском крае.

Как сообщало ИА Регнум, Ростовскую область ночью 19 декабря массированно атаковали ВСУ с применением более 30 беспилотников и трёх ракет. В результате налёта начался пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. При падении обломков БПЛА ранения получил житель села под Ростовом.

Министерство обороны РФ представило на интерактивном слайде информацию о регионах страны, которые могут быть поражены, в частности, американскими ракетами ATACMS. Карту с зонами досягаемости подготовили для наглядности иностранным военным атташе на брифинге начальника Генштаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова.

На Украине поздним вечером 18 декабря были слышны взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области, а также была серия прилётов в Харькове.