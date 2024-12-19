Москва, 19 декабря, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Убийство генерал-лейтенанта войск РХБЗ Игоря Кириллова было совершено опасным для многих способом. Об этом 19 декабря заявил в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

РИА Новости/ Михаил Терещенко/ТАСС

«Об убийстве генерала Кириллова… Это убийство совершено способом, опасным для жизни многих», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что киевский режим уже не один раз совершал такого рода террористические преступления в отношении многих россиян, в том числе расстреливая мирных жителей приграничья Курской области и убивая журналистов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3936437" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин: убийство Кириллова было совершено опасным для многих способом

Путин добавил, что Россия ни разу не слышала, чтобы западные СМИ осуждали такого рода теракты.

Новость дополняется