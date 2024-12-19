Москва, 19 декабря, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве генерал-лейтенанта войск РХБЗ Игоря Кириллова и его адъютанта жил в хостеле на Рязанском проспекте неподалёку от места происшествия. Об этом 19 декабря сообщил Telegram-канал «112».

Максим Блинов/РИА Новости

По его данным, он рассказывал сотрудникам хостела, что работает курьером. У администраторов никаких нареканий к нему не было, он вовремя оплачивал проживание и вёл себя тихо.

Отмечается, что подозреваемый заселился около пяти месяцев назад. Далее на какое-то время покидал хостел, а прямо перед терактом вернулся и въехал в тот же номер.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3936375" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ показала кадры задержания исполнителя теракта, при котором был убит Кириллов

Как сообщало ИА Регнум, предполагаемого исполнителя теракта на юго-востоке Москвы, в результате которого погибли начальник российских войск РХБЗ Кириллов и его адъютант, привезли на место преступления для следственных действий. В настоящее время следствие выясняет, на каких основаниях иностранец находился в Москве.

Кириллов и его помощник Иван Поликарпов погибли утром 17 декабря в результате взрыва на Рязанском проспекте. Водитель генерала, ожидавший его в служебной машине, получил контузию и был ранен осколками стекла.

Уголовное дело, возбуждённое по факту произошедшего по трём статьям, включая теракт и убийство, передано в центральный аппарат СК России.

По данным следствия, сработало взрывное устройство, оставленное в припаркованном возле дома самокате. Предполагаемого исполнителя теракта, который заминировал самокат и транслировал кураторам на Украине съёмку подъезда Кириллова, задержали в Подмосковье.

На допросе подозреваемый признался, что действовал по заданию украинских спецслужб и рассчитывал, что получит за участие в преступлении $100 тыс. и возможность выехать в Европу.