Астана, 27 ноября, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Вопросы президенту России Владимиру Путину на прямой линии будут в том числе задавать иностранные журналисты. Об этом 27 ноября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Безусловно», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что Россия продолжает взаимодействовать с иностранными СМИ, так как глупо прекратить сотрудничать с теми, кто проявляет интерес к РФ.

Как передавало ИА Регнум, Песков 13 ноября сообщил, что большую пресс-конференцию Путина совместят с прямой линией. Он будет отвечать на вопросы во второй половине декабря.

21 ноября пресс-секретарь президента уточнил, что большая пресс-конференция и прямая линия главы государства в процессе подготовки. Он уточнил, что мероприятие пройдёт в четверг, но не назвал точную дату.