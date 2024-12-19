Париж, 19 декабря, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп сумеет убедить стороны украинского конфликта сесть за стол переговоров и найти дипломатическое решение кризиса. Об этом заявила лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен в интервью испанской газете El País.

Alex Brandon/AP/TASS Дональд Трамп

«Этот конфликт завершится. Я верю, что Дональд Трамп убедит президента РФ Владимира Путина и главу киевского режима Владимира Зеленского сесть за стол переговоров и будет найдено дипломатическое решение», — сказала она.

Ле Пен уточнила, что Украина не сможет самостоятельно одержать победу в данном конфликте. По её словам, лишь вмешательство НАТО позволило бы киевскому режиму сдержать наступление России, однако это спровоцировало бы третью мировую войну.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщила, что руководители киевского режима обсуждают с командой Трампа детали мирного урегулирования конфликта и планируют объявить о готовности к переговорам с Россией.

19 декабря спецпосланник избранного президента США по Украине Кит Келлог выразил уверенность, что Россия и Украина готовы приступить к переговорам о завершении конфликта. Диалог, отмечал он, жизненно важен для мирного урегулирования кризиса.

Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.

В ноябре российский лидер также заявил, что перечисленные в июне требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.